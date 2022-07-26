للمرة الثانية على التوالي، أصبح الشعب السعودي أكثر شعوب العالم ثقة في توجهات المملكة الاقتصادية وفقًا لمؤشر إبسوس Ipsos العالمي يونيو 2022.

توجهات المملكة الاقتصادية

وتفوقت السعودية بذلك على العديد من الدول الصناعية الكبرى؛ مثل أمريكا والهند وألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا وغيرها وهو نفس الأمر الذي سبق وأن حققته المملكة في مايو الماضي.

وعبر 93% من أبناء الشعب السعودي عن ثقتهم في القرارات الاقتصادية التي تتخذها المملكة مقابل 77 % في الهند و57% في السويد.

وكانت معدلات الرضا في ألمانيا 51% واستراليا 50% وفي سويسرا 46%، وتراجعت النسبة في أمريكا إلى 28% وفي كل من فرنسا وإيطاليا إلى 24%.

نتائج إبسوس

وتأتي نتائج شركة Ipsos التي تُعد ثالث أكبر وكالات الأبحاث في العالم، تأكيدًا لثقة السعوديين بمشروع رؤية 2030، وما حملته من إصلاحات هيكلية في بُنية الاقتصاد السعودي وسوق العمل وأنظمة الاستثمار واستحداث وسن التشريعات الداعمة لكل ذلك مدعومةً بحرب قوية ضد الفساد وتجفيف منابعه وهو ما أدى إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية الفرص الاستثمارية وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وهو ما انعكس على تعزيز مستويات جودة الحياة لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيها والزائرين لها.