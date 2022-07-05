قال وزير التجارة ماجد القصبي: إنه مع بداية التعافي من أزمة جائحة كورونا؛ شهدنا ارتفاع سعر الطاقة والشحن؛ فأصبحت تكلفة المنتج قبل تصديره خارج بلده كبيرة.

معالي @malkassabi: الدواجن والبيض منتجات محلية لكنها تعتمد اعتماد كلي على الأعلاف المستوردة والتي ارتفعت عالمياً، مما زاد تكلفة الإنتاج المحلي، وارتفعت أسعار الدواجن والبيض لدينا في المملكة.

pic.twitter.com/U7VpjR3i6m — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 5, 2022

قيود الصادرات:

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم: “بعض الدول وضعت قيودًا على صادراتها في السلع الغذائية الأساسية مثل الهند وإندونيسيا، والبرازيل، والأرجنتين؛ أيضًا ارتفعت أسعار القمح والسكر، والأعلاف، واللحوم والدواجن؛ وهنا نأخذ مثلًا الدواجن والبيض”.

وأشار القصبي إلى أن كثيرًا من الناس ينظر إلى الدواجن والبيض باعتبارهما منتجين محلين؛ فلماذا ترتفع؟ موضحًا أن الدواجن تحتاج لأعلاف وتغذية وأدوية كلها مستوردة؛ لذلك هي تتأثر بالارتفاع العالمي في الأسعار.

أسعار السكر والأرز أقل من دول الجوار:

وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن أسعار السكر والأرز في المملكة أقل من دول الجوار بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية مشيرًا إلى أن العالم يشهد ارتفاع أسعار القمح والسكر واللحوم والدواجن والبيض خلال الأشهر الأخيرة.

وبين أن الجهات المسؤولة قامت خلال الفترة الماضية بـ640 ألف عملية رصد لأسعار السلع التموينية، ورصدت 27 ألف مخالفة تلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى أنه يتم محاسبة كل مخالف بحسب النظام. وتابع: “ندعو المواطنين والجميع ليكونوا شركاء في المهمة والإبلاغ في حالة وجود أي تلاعب في الأسعار”.

مواجهة ارتفاع الأسعار:

وعن التحديات التي يواجهها السوق المحلي أشار إلى أن التحدي الأول دائمًا في أي سوق يكمن في وفرة السلع الغذائية؛ فوجود المنتجات يطمئن المواطن والمقيم ويساهم في استقرار الأسعار.

وأضاف: “إذا رجعنا بالشريط للوراء فسنجد المملكة حققت نجاحًا خلال فترة جائحة كورونا، فلم يشعر المواطن أو المقيم بأي نقص في المنتجات”.