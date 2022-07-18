لا تزال جماهير الأهلي تترقب مصير اللاعب عبدالرحمن غريب حيث ارتبط اسمه بالرحيل عن الراقي والانضمام لنادي النصر في صيف 2022.

وكانت أثارت صورة متداولة للاعب عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي بقميص نادي النصر، الجدل حول توقيعه لأصفر الرياض في صيف العام الحالي.

صورة لـ عبدالرحمن غريب بقميص النصر تثير الجدل

الصورة أثارت الجدل حيث علقت بعض من جماهير الراقي عبر “تويتر” مؤكدة على أن الصورة ليست صحيحة وأن اللاعب في الأصل كان يحمل قميص الأهلي وليس النصر في تلك الصورة.

الأهلي سيرفض رحيل غريب حيث يسعى الراقي للاحتفاظ بمعظم نجومه من أجل العودة لـ دوري المحترفين في الموسم المقبل خاصة أن الراقي رحل عنه كل من البرازيلي كارلوس إدواردو وعبدالله حسون والمقدوني أليوسكي وحسين المقهوي.

وكانت تقارير كشفت أن النصر قد يضم غريب على سبيل الإعارة مقابل بقاء أيمن يحيى مع الأهلي في الموسم المقبل.