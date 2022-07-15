استدعت المملكة المتحدة السفير الروسي اندري كيلين، احتجاجًا على وفاة المواطن البريطاني بول يوري في دونيتسك.

وكانت محققة الشكاوى في جمهورية دونيتسك، داريا موروزوفا، قد اعلنت اليوم الجمعة وفاة “المرتزق” البريطاني، بول يوري Paul Urey، في محبسه بجمهورية دونيتسك الشعبية، منذ 10 يوليو الجاري.

إبلاغ الجهات البريطانية



وقالت في تصريحات إعلامية: “أود الإشارة إلى أنه قد تم إخطار المنظمات الدولية، وكذلك الممثلين الرسميين عن المملكة المتحدة، بما في ذلك وزارة الخارجية والسفارة البريطانية لدى روسيا وأعضاء البرلمان البريطاني، بحقيقة القبض على بول أوري”.

وأضاف: “وبناء على طلبه، تم نقل جميع المعلومات ذات الصلة إلى وسائل الإعلام الأجنبية، إلا أنه لم يكن هناك أي رد فعل من بريطاني”.

وأكملت: “إن البريطاني شارك في معارك في أوكرانيا كما جنّد ودرب مرتزقة قبل اعتقاله”.

بين القتال والتطوع

وأشارت منظمات غير حكومية إلى أن يوري كان يعمل في المجال الإنساني كمتطوع لتقديم المساعدات في أوكرانيا، إلا أن الانفصاليين يؤكدون أنه كان مقاتلا محترفا وخاض نزاعات في أفغانستان والعراق وليبيا وأوكرانيا.

يذكر أن بول يوري ولد عام 1977، وكان مصابًا بداء السكري من النوع الأول، وبحاجة لجرعات إنسولين منتظمة، بحسب والدته ليندا يوري.

وقد أكدت محققة الشكاوى في جمهورية دونيتسك أنه بالرغم من فداحة جريمته إلا أنه لاقى الرعاية الصحية المطلوبة لحالته، لافتة إلى أن وضعه الصحي وتوتره كانا أحد أسباب وفاته في 10 يونيو الجاري.