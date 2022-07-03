أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، الأحد، أن قواتها أحكمت تطويقها على مدينة ليسيتشانسك، التي تعد آخر معاقل الأوكرانيين بمقاطعة لوجانسك المتواجدة بشرق أوكرانيا.

السيطرة على كامل لوجانسك

وذكر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن القوات الروسية أحكمت سيطرتها على كامل مقاطعة لوجانسك بشرق أوكرانيا.

يأتي ذلك بعد أن قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن مجموعة من القوات الأوكرانية محاصرة بالكامل في “مرجل” جديد، مضيفًا أن قوات للجيش الروسية والقوات الانفصالية حررت خلال اليوم الماضي 3 بلدات في محيط ليسيتشانسك.

وأكد كوناشينكوف في بيان صادر، أن 38 جنديًا معظمهم من السكان المحليين الذين تم تجنيدهم في صفوف القوات الأوكرانية استسلموا في المنطقة خلال اليومين الماضيين فقط.

اقتحام ليسيتشانسك ومحاصرتها

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أعلن أمس السبت، أن القوات الروسية وقوات لوجانسك الشعبية بدأت باقتحام مدينة ليسيتشانسك، موضحًا أنها أصبحت محاصرة بالكامل.

وتعد ليسيتشانسك آخر جيب لقوات أوكرانيا في منطقة لوجانسك، وثالث أهم مدينة أوكرانية، حسب ما ذكرته شبكة “سكاي نيوز عربية”.

والاستيلاء على ليسيتشانسك يجعل موسكو أقرب إلى هدفها بالسيطرة على كل منطقة دونباس، حيث إن لوجانسك ودونيتسك المتجاورتين هما المقاطعتان اللتان تشكلان دونباس التي أعلنت روسيا بدء عمليتها العسكرية من أجل تحريرها.