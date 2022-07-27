كشف لويس سواريز، مهاجم منتخب الأوروغواي، عن انضمامه لناديه الأم ناسيونال الأوروغوياني كصفقة انتقال حر.

وعاد سواريز صاحب الـ 35 عامًا لنادي ناسيونال بعد 16 سنة من الرحيل عنه، حيث لعب في صفوفه خلال الفترة من 2005 إلى 2006.

وكان لويس سواريز بدأ مسيرته مع كرة القدم في نادي ناسيونال في عام 2005، ولعب معهم لمدة عام واحد، خاض فيها 29 مباراة وسجل 12 هدف، قبل أن ينتقل إلى جرونيننجن الهولندي، في موسم 2006 – 2007، ولعب معهم 33 مباراة وسجل 13 هدف.

وفي عام 2007 انضم إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي بعد ذلك في عام 2011 وتحديدًا في شهر يناير انتقل إلى نادي ليفربول الإنجليزي.

ثم في عام 2014 انضم لنادي برشلونة الإسباني واستمر معه حتى عام 2020، ثم لعب نادي أتلتيكو مدريد لمدة سنتين من 2020 حتى العام الحالي.