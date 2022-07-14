واصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إثارة الجدل بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني.

غموض موقف ليفاندوفسكي

وذكرت صحيفة “بيلد”، اليوم الخميس: “ليفاندوفسكي وصل تدريبات بايرن ميونخ متأخرًا بدقيقتين فقط، بعدما تأخر 6 دقائق أمس الأربعاء”.

وأضافت الصحيفة الألمانية: “اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا خرج من الملعب التدريبي في الساعة 10:30 صباح يوم الأربعاء، وكان آخر لاعب يغادر غرفة الملابس حيث بدا منفصلاً عن باقي زملائه”.

وتابعت: “الأمور كانت مختلفة تمامًا يوم الخميس، حيث تأخر ليفاندوفسكي دقيقتين، وتحسنت لغة جسده كثيرًا، وانضم إلى الاحتفال بعيد ميلاد زميله سيرج جنابري، وكان يتحدث إلى زملائه في الفريق أكثر، واستقبل مدربه ناجلسمان بمصافحة”.

الانتقال إلى برشلونة

وينتهي تعاقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونيخ في صيف 2023، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وأبدى اللاعب رغبته في الرحيل رسميًّا، إلا أن النادي يرفض طلبه.

وترغب إدارة بايرن ميونيخ في بيع المهاجم البولندي مقابل 50 مليون يورو، فيما عرض برشلونة مبلغًا أقل، ولم يتلق ردًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).