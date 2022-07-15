حسم مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي قراره بشأن وجهته القادمة في حالة الرحيل عن البافاري في الميركاتو الصيفي الحالي.

ليفاندوفسكي يرفض العروض

وذكرت صحيفة سبورت بيلد الألمانية: “ليفاندوفسكي صاحب الـ33 عامًا يرفض التفاوض مع باريس سان جيرمان وتشيلسي بسبب تفضيله الانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني”.

وأضافت الصحيفة: “المهاجم البولندي يريد نادي برشلونة ولا شيء آخر، لذا يرفض مهاجم بايرن ميونخ التفاوض مع الأندية الأخرى المهتمة به”.

وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة RMC الفرنسية: “اسم المهاجم البولندي دار في نقاش بين لويس كامبوس، المستشار الرياضي الجديد لسان جيرمان، وبيني زهافي وكيل اللاعب، خلال اجتماع بينهما في يونيو الماضي”.

وأضافت: “كامبوس يقدر المهاجم البولندي ليفاندوفسكي كثيرًا، لكن المناقشات بين الطرفين لم ترتق إلى أمور أخرى بشأن نجم بايرن ميونيخ”.

الانتقال إلى برشلونة

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ في صيف 2023، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وأبدى اللاعب رغبته في الرحيل رسميًّا، إلا أن النادي يرفض طلبه.

وترغب إدارة بايرن ميونيخ في بيع المهاجم البولندي مقابل 50 مليون يورو، فيما عرض برشلونة مبلغًا أقل، ولم يتلق ردًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).