يُخيم الغموض على مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني في الموسم الرياضي المقبل.

ليفاندوفسكي يصر على الرحيل

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ في صيف 2023، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وأبدى اللاعب رغبته في الرحيل رسميًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكد خبير سوق الانتقالات بأوروبا فابريزيو رومانو، أن رغبة ليفاندوفسكي لم تتغير، وما زال مصرًا على رأيه بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الصيف.

وأضاف: “المهاجم البولندي اتفق مع برشلونة على جميع الشروط الشخصية ومدة التعاقد، ولم يدخل في مفاوضات مع أي نادٍ آخر.. كما أن البارشا سيعاود التفاوض مع بايرن ميونيخ مرة أخرى، في القريب العاجل”.

الغضب من إدارة البايرن

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن المهاجم البولندي يشعر بغضب شديد تجاه إدارة نادي بايرن ميونيخ، وأبلغ مسؤولي البافاري أنه لن ينتظم في فترة الإعداد للموسم الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).