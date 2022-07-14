يرغب أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني بسبب ما تم وصفه بـ”أنانية” البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن الألماني ليروى ساني يبحث الرحيل عن البايرن بسبب ما وصفه بـ أنانية اللاعب البولندي، حيث أكد أن الأخير أصبح يلعب لنفسه ولا يهتم بالجماعية.

لماذا يرغب ليروى ساني في الرحيل ؟

ويرغب ليروى ساني في الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ بعد أن انضم إليهم قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث لم يقدم الأداء المأمول منه خلال الموسم الماضي رفقة البافاريين.

وينتهي عقد ساني مع بايرن ميونيخ في 30 يونيو 2025، أي بعد موسمين من الآن.

جدير بالذكر أن ساني صاحب الـ26 عامًا كان تنازل عن القميص رقم 10 للاعب السنغالي ساديو ماني مما يدل على اقترابه من مغادرة البايرن صيف العام الحالي.