تُوج فريق ليفربول بلقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية بثلاثية مقابل هدف في شباك مانشستر سيتي.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي:

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الريدز بهدف دون رد، حيث نجح اللاعب الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد في إحراز الهدف الأول للريدز من تصويبة قوية في الدقيقة الـ21 بعد تمريرة متقنة من اللاعب المصري محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي في إحراز هدف التعادل عبر الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة السبعين.

ونجح محمد صلاح في إحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ84، ثم أضاف الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثالث لـ الريدز من ضربة رأسية في الدقيقة الـ94.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتقابل فيها الفريقان في بطولة كأس الدرع الخيرية، حيث سبق أن تواجه الفريقان في البطولة عام 2019 وحسمها فريق السيتي بضربات الجزاء.