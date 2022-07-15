أقدم اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا، نجم نادي الهلال، على حذف صوره في حسابه بـ “الإنستجرام” والتي يرتدي فيها قميص الهلال مما أثار الجدل حول اقترابه من الرحيل عن صفوف أزرق الرياض بصيف العام الحالي.

النجم البرازيلي لم ينجح في موسم 2021/ 2022 في تقديم المنتظر منه مع أزرق الرياض، مما جعل الكثير من الجماهير تطلب رحيله.

3 أسباب تدفع ماثيوس بيريرا للرحيل:

3 أشياء تدفع بيريرا لمغادرة أزرق الرياض وهم ”رغبة نادي بوتافوجو البرازيلي في ضمه من الهلال، اللاعب غير سعيد في الهلال بسبب خلافات مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ثم مع المدرب الحالي الأرجنتيني رامون دياز، محاولة بيريرا إقناع الهلال بفسخ العقد الممتد حتى صيف 2025″.

وكان بيريرا فاز مع الهلال بـ 3 ألقاب وهم ”الدوري السعودي للمحترفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا”.