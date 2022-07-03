كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن طلب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني من المدرب الإسباني تشافي مدرب برشلونة الإسباني خلال آخر اجتماع بينهما.

وشدد المهاجم البولندي في أكثر من مناسبة على أن مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ انتهى بعد 8 سنوات، وأكد أنه يرغب في بدء رحلة جديدة في مشواره، لرغبته في الانتقال إلى البارشا.

ليفاندوفسكي مصر على الانضمام إلى برشلونة

وكشفت صحيفة AS الإسبانية إن اللاعب البولندي أصر على رغبته في الانضمام لـ برشلونة مطالبًا تشافي بسرعة حسم الصفقة للانضمام إلى النادي الكتالوني.

وقالت شبكة Sky Sports بتقريرها الذي نشر ، أن بايرن ميونخ لا يمانع رحيل ليفاندوفسكي، لكنه يريد الحصول على 60 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة مصدوم من المبلغ المطلوب، ضخم للغاية للاعب ينتهي تعاقده بعد عام واحد فقط، ويبلغ من العمر 34 عامًا.

وأكد وكيل اللاعب البولندي، بيني زاهافي، في وقت سابق أن برشلونة سيقوم بإرسال العرض الجديد لـ بايرن ميونخ، وشدد على أنه سيكون نهائيًّا ولن يكون هناك مجال لتحسينه.