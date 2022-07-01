عانى الفيصلي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الهبوط لدوري يلو

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد الهلال في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة، ويهبط إلى دوري يلو بعد 12 موسمًا وسط الكبار.

وعلى الرغم من هبوط عنابي سدير لدوري يلو، وعدم ظهوره بالمستوى المتوقع محليًا، إلا أنه ظهر بشكل مميز ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفيصلي في دوري المحترفين

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في التأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في موسم 2010/ 2011، ويُعد المركز الخامس هو أفضل ترتيب له في موسم 2019/ 2020.

وقضى عنابي سدير 12 موسمًا في الدوري السعودي للمحترفين، حقق المركز السادس مرتين، وحل سابعًا 3 مرات، وتاسعًا مرتين، فيما تواجد مرة واحدة في المراكز التالية؛ الخامس، الثامن، العاشر، الحادي عشر والرابع عشر.

وسبق أن حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي رصيدًا أقل من 33 نقطة، في 6 مواسم؛ 30 نقطة “2011/ 2012″، 24 نقطة “2012/ 2013″، 32 نقطة “2013/ 2014″، 30 نقطة “2014/ 2015″، 29 نقطة “2015/ 2016” و28 نقطة “2016/ 2017”.