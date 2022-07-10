يبحث نادي النصر عن ضم البوسني ميراليم بيانيتش نجم فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اللاعب البوسني خارج حسابات المدرب تشافي هيرنانديز، وذلك بعد نهاية إعارته مع نادي بيشكتاش التركي.

وذكر موقع fcbarcelonanoticias الإسباني أن فريق برشلونة ينتظر فقط عرضًا رسميًا من النصر للسماح للاعب البوسني بالرحيل خاصة أن أصفر الرياض لم يرسل حتى الآن أي عرض لنادي برشلونة.

ماذا يفعل بيانيتش إذا لم ينتقل إلى النصر؟

وأفاد أنه في حال لم ينجح النصر في التوصل إلى اتفاق مع برشلونة، فإن بيانيتش قد ينتقل عندها، إلى أحد أندية الولايات المتحدة الأمريكية.

الإعلامي سانتي أونا ذكر أن أصفر الرياض مهتم بضم البوسني ميراليم نجم برشلونة والذي لعب في الفترة الماضية مع نادي بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة في الموسم الرياضي الماضي.

وتُقدر قيمة الصفقة بين 7 ملايين أو 8 ملايين دولار في حال إتمامها.