قالت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية: إن أثرياء العالم، بينهم الملياردير الشهير إيلون ماسك، ومؤسس موقع “أمازون” جيف بيزوس، خسروا نحو 1.4 تريليون دولار من ثرواتهم خلال النصف الأول من عام 2022، في أكبر خسارة نصف سنوية على الإطلاق.

وذكرت أن ثروة إيلون ماسك مؤسس شركة “تسلا” تراجعت بحوالي 62 مليار دولار، كما انخفضت ثروة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس بنحو 63 مليار دولار، فيما انخفض صافي ثروة مارك زوكربيرج “مؤسس “فيسبوك- ميتا” بأكثر من النصف “65.5 مليار دولار”.

خسائر بالمليارات:

وقالت: إن أغنى 500 شخص في العالم فقدوا 1.4 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2022، وهو انخفاض مذهل يمثل أكبر انخفاض على مدار 6 أشهر على الإطلاق لفئة المليارديرات العالمية.

انخفاض في الثروات:

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن الانخفاض الحاد في ثروات أغنى مليارديرات العالم، يأتي بعد تضخم الثروات خلال العامين الماضيين، حيث أطلقت الحكومات والبنوك المركزية تدابير تحفيزية غير مسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، ما أدى إلى ارتفاع قيمة جميع الأصول من شركات التكنولوجيا إلى العملات المشفرة.

كما أن قرار البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم أدى إلى تراجع أسعار أسهم معظم الشركات العالمية، وبالتالي انخفاض ثروات المليارديرات الذين يملكون حصصا ضخمة فيها بشكل سريع، وفقًا للوكالة.