يبدأ، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جولة خارجية بعد 3 أشهر من إعادة انتخابه لولاية ثانية، إلى 3 دول إفريقية، قال محللون: إنها ستركز على 4 ملفات رئيسية، بينها “مكافحة الإرهاب” و”رأب الصدع” و”أمن الغذاء”.

جولة لـ ماكرون:

ووفق بيان لقصر الإليزيه، يقوم ماكرون بجولة في إفريقيا جنوب الصحراء، يزور خلالها الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، من 25 يوليو لمدة 4 أيام، ستركز على أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وقضايا الإنتاج الزراعي والقضايا الأمنية، والتأكيد على استمرارية وثبات التزامه بعملية تجديد العلاقة مع القارة الإفريقية.

ويرافق ماكرون في جولته وزيرة الخارجية كاترين كولونا، ووزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو، والوزير المفوض للتجارة الخارجية أوليفييه بيشت، ووزيرة الدولة للتنمية كريسولا زاشاروبولو.

تصريحات سابقة:

وكان الرئيس الفرنسي أعلن الأسبوع الماضي رغبته في “إعادة تقييم الوجود العسكري في القارة الإفريقية بحلول الخريف”، بينما تعمل القوة المناهضة للإرهاب “برخان” على استكمال خروجها من مالي.