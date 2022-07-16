يبحث آرسنال تجديد عقد نجمه الإنجليزي بوكايو ساكا، وذلك وسط اهتمام من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع اللاعب.

ويبحث السيتي عن ضم ساكا وذلك تعويضًا لرحيل الإنجليزي رحيم سترلينج لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في صيف 2022.

الجانرز يحاول حماية لاعبه بعقد جديد:

ويرغب آرسنال في التجديد لـ ساكا بعدما أبدى مان سيتي اهتمامه بضم اللاعب الإنجليزي صاحب الأصول النيجيرية.

يذكر أن ساكا كان وصل لنهائي كأس أمم أوروبا عام 2021 مع المنتخب الإنجليزي أمام إيطاليا لكن المنتخب الإنجليزي خسر اللقب في النهاية.