نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج، في حسم ثاني صفقة له خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن.
وقالت شبكة Sky Sports: إن اليونايتد سيضم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
قيمة صفقة ليساندرو مارتينيز مع مانشستر يونايتد:
وسيحصل أياكس على 55 مليون يورو، بينما سيوقع مارتينيز حتى 2027، بينما كان الهولندي تين هاج، عاملًا حاسمًا في الصفقة.
وكان اليونايتد أعلن عصر اليوم عن تعاقده مع اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي السابق حتى صيف 2025.
وأضاف إريكسن: “اليونايتد مكان عظيم لأكمل فيه مسيرتي ولدي الكثير من الطموحات التي أود تحقيقها”.
وكان إريكسن سبق له اللعب في صفوف أندية ”أياكس أمستردام الهولندي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، برينتفورد الإنجليزي”.
وتعرض إريكسن صاحب الـ30 عامًا للإصابة بأزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في كأس أمم أوروبا 2020، حيث توقع الكثيرون أنه سيعتزل كرة القدم بعدها، لكنه تعافى من إصابته وانضم إلى اليونايتد اليوم.
يذكر أن المدرب الهولندي إريك تين هاج كان تولى تدريب مانشستر يونايتد صيف 2022 خلفًا للمدرب الألماني رالف رانجنيك الذي رحل بعد توليه مهمة تدريب منتخب النمسا.
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