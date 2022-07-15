نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج، في حسم ثاني صفقة له خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن.

وقالت شبكة Sky Sports: إن اليونايتد سيضم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قيمة صفقة ليساندرو مارتينيز مع مانشستر يونايتد:

وسيحصل أياكس على 55 مليون يورو، بينما سيوقع مارتينيز حتى 2027، بينما كان الهولندي تين هاج، عاملًا حاسمًا في الصفقة.

وكان اليونايتد أعلن عصر اليوم عن تعاقده مع اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي السابق حتى صيف 2025. وعلق إريكسن على انضمامه لـ مان يونايتد قائلًا: ”اليونايتد فريق مميز وخاص لي لا أستطيع الانتظار وارتداء قميص اليونايتد شيء عظيم لي”.