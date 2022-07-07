استعرضت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين الواجب على الحاج والمعتمر الالتزام به أو تجنّبه.

التزام بما أوجب عليه:

وأكدت رئاسة الحرمين عبر حسابها الرسمي بموقع توتير، أنه يجب على الحاج أن يكون ملتزمًا بما أوجب الله عليه من شرائع دينه كالصلاة في أوقاتها مع الجماعة، وأن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والمعاصي لقوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).

محظورات الإحرام:

وكذلك أن يتجنب الحاج أذية المسلمين بالقول أو الفعل عند المشاعر أو غيرها وأن يجتنب جميع محظورات الإحرام.