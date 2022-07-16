استعرضت وزارة الصحة، اليوم السبت، عدد ساعات النوم الطبيعية لجسم الإنسان في مختلف الفئات العمرية من الميلاد حتى سن الشيخوخة.

عدد ساعات النوم الطبيعية:

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن عدد ساعات النوم الطبيعي لحديثي الولادة من 0- 3 أشهر يتراوح ما بين 14- 17 ساعة يوميًّا، وللرضّع من 4- 11 شهرًا ما بين 12- 16 ساعة، والأطفال من 1- 2 سنة ما بين 11- 14 ساعة.

النوم للأطفال:

وأضافت أن عدد ساعات النوم الطبيعي للأطفال ما قبل سن المدرسة من 3- 5 سنوات ما بين 10- 13 ساعة يوميًّا، فيما يتراوح عدد ساعات النوم اليومية الطبيعي للأطفال في سن المدرسة من 6- 13 سنة ما بين 9- 11 ساعة، والمراهقون من سن 14- 24 سنة ما بين 8- 10 ساعات، والبالغون من 25- 64 سنة ما بين 7- 9 ساعات، وكبار السن من 65 سنة فما فوق ما بين 7- 8 ساعات.