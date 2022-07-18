كشف المصور الضوئي خالد العنزي عن قصة صورة التحفة الأثرية وسط رمال الصحراء التي لفتت أنظار المواطنين والمواطنات.

نقوش أثرية قديمة:

وقال لـ”العربية. نت”: إنه دائمًا يخرج للاستكشاف والتصوير في صحاري العلا ويبحث دائمًا عن النقوش الأثرية القديمة والتشكيلات الصخرية الغريبة باستخدام الكاميرا وطائرة الدرون.

كما تابع: “أثناء التصوير في صحراء وجبال المعتدل (هي منطقة صحراوية وجبلية ومن أهم المناطق السياحية الجميلة والخلابة بالعلا) شاهدت هذه الصخرة التي تشكلت وتحولت منذ آلاف السنين، وانتظرت حتى تغرب الشمس لكي أحصل على فيديو صافٍ وواضح يظهر معالمها بشكل أفضل”.

أفضل أوقات التصوير:

وأوضح العنزي أن أفضل الأوقات للتصوير هو مع شروق الشمس وغروبها، وأطلق على الصورة اسم: سمكة الصحراء، مشيرًا إلى أن اللقطة وجدت تفاعلًا كبيرًا من رواد وسائل التواصل الاجتماعي لشدة شبه المعلم الأثري بالسمكة.

اقتراح للهيئة الملكية للعلا:

كذلك، قدم اقتراحًا إلى الهيئة الملكية للعلا بعمل معرض للصور الفوتوغرافية خاص بمصوري العلا لعرض أعمالهم لكل مصور وكيف أبدع بعدسته وأخرج صورًا لأهم المعالم السياحية بالعلا.

وختم حديثة مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على أن يكون المنظر أو المكان الذي يرغب بتصويره أن يأخذ إطار الصورة كاملة، وألا يكون هناك أشخاص بالصورة، كذلك اختيار وقت التصوير مهم جدًّا، فهو العنصر الأهم في التصوير الذي يؤثر على جمال الصورة.