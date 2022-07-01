رُشح المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من أجل تدريب نادي الاتحاد خلفًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا في حال رحيله.

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي فكّرت في تجديد عقد المدرب الروماني كوزمين كونترا، إلا أن ضياع لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الأمتار الأخيرة يُقربه من الرحيل.

مسيرة نونو سانتو:

سانتو بدأ التدريب في عام 2010، عندما تولى منصب مدرب حراس المرمى في نادي مالاجا الإسباني، ثم باناثانيكوس اليوناني.

وبعام 2012، تولى منصب المدير الفني للفريق الكروي الأول بفريق ريو آفي البرتغالي، كما سبق له تدريب أندية أوروبية كبيرة مثل بورتو البرتغالي وفالنسيا الإسباني، والثنائي الإنجليزي وولفرهامبتون وتوتنهام هوتسبير.

ولم يفز سانتو بأي بطولة كبرى طوال مسيرته التدريبية، على الرغم من قيادته أندية عالمية؛ مثل بورتو وفالنسيا وتوتنهام، مكتفيًا بلقب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “الشامبيون شيب”، مع وولفرهامبتون.

سانتو عمل تحت قيادة جوزيه مورينيو:

ويُعد نونو سانتو تلميذًا للمدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، حيث تدرب تحت يده، في بورتو البرتغالي؛ وكان أحد اللاعبين المتوّجين مع الفريق الأول لكرة القدم، بلقب دوري أبطال أوروبا 2004.