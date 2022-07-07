أعلن الممثل الأمريكي الشهير براد بيت، أنه يكافح في صراعه مع حالة نادرة تُسمى عمى الوجوه، قائلًا: إنه لا أحد يصدق حالته، ويغضب الكثيرون منه لأنه لا يستطيع التعرف عليهم.

وقال الممثل البالغ من 58 عامًا: إنه يعاني من مرض عمى الوجوه، وهو عدم القدرة على التعرف على الوجوه التي عادة ما تؤثر على الشخص طوال حياته أو معظمها، ولا يستطيع العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة حتى التعرف على أفراد الأسرة أو الشركاء أو الأصدقاء، ويستخدمون طرقًا بديلة للتعرف عليهم مثل تذكر الطريقة التي يمشون بها أو تسريحة شعرهم أو صوتهم أو ملابسهم.

بينما لم يتم تشخيص براد رسميًّا بالحالة، إلا أنه يعتقد منذ فترة طويلة أنه يعاني منها وأقر بأنه قلق من أن ذلك أدى إلى اعتقاد الناس أنه بعيد أو منعزل عنهم، مضيفًا في حواره مجلة جي كيو: لا أحد يصدقني! أريد أن أقابل شخصًا آخر يعاني من عمى التعرف على الوجوه.

وقال: الكثير من الناس يكرهونني لأنهم يعتقدون أنني لا أحترمهم، وأظل أسمع كلمة مغرور.

ما هو مرض عمى الوجوه؟

يعاني 2.5% من الأشخاص حول العالم من مرض عمى الوجوه ومنهم الممثل الكوميدي ستيفن فراي، وهو اضطراب في إدراك الوجه حيث تكون القدرة على التعرف على الوجوه ضعيفة، في حين أن القدرة على التعرف على الأشياء الأخرى قد تكون سليمة نسبيًّا.

وحتى الآن تم تطوير عدد قليل من العلاجات الناجحة للأشخاص المتضررين مثل التدريب على التعرف على الأشخاص من خلال الملابس والمشية ولون الشعر وشكل الجسم والصوت.

وبالطبع تؤثر تلك الحالة على الحياة الاجتماعية والتواصل بشكل طبيعي.

كيف يحدث المرض؟

هناك نوعان منه: المكتسب والخلقي، فقد يحدث هذا النوع بعد تلف الدماغ جراء حادث، أو قد يُولد الشخص به.