نشر حساب “طريق مكة”، عبر “تويتر”، مقطع فيديو وثق الخدمات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن في بلدانهم لتيسير وصولهم إلى المملكة لأداء المناسك.
ويتم استقبال ضيوف الرحمن ضمن مبادرة طريق مكة في بلدانهم بالورود، مع سهولة الإجراءات لتوفير لوقت والجهد على ضيوف الرحمن.
حزموا أمتعتهم ..
عانقوا أحبتهم ..
ليُستقبلوا بالورود والترحاب ..
بتمام الخدمة، وسهولة الإجراءات.#بسلام_آمنين#مبادرة_طريق_مكة#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/3nEt8KKJlI
— طريق مكة (@MakkahRoute) July 2, 2022
إطلاق مبادرة طريق مكة:
أهداف مبادرة طريق مكة:
وتهدف مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرةً إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
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