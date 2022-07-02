تواصل مبادرة طريق مكة في مطار جاكرتا استقبال حجاج إندونيسيا المستفيدين من المبادرة حيث يتم إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

تسهيل إنهاء إجراءات الدخول

وتسعى المبادرة لتذليل أي عقبات يمكن أن تصادف الحجاج خلال إنهاء إجراءات سفرهم لأداء مناسك الحج، حيث تعمل الجوازات السعودية على إنهاء إجراءات الحجاج بسرعة عالية، وإنهاء إجراءات دخولهم المملكة من مطار جاكرتا.

دور مبادرة طريق مكة

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى إنهاء إصدار التأشيرة وصولاً لإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك في بلد المغادرة، من خلال التواصل مع الجهات المعنية في المملكة للتسهيل على المستفيدين من المبادرة.