أثارت إدارة نادي الفيصلي حالة من الجدل بسبب تقديمها لشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الفيصلي يتقدم بشكوى

وأشارت تقارير، اليوم الجمعة، إلى أن إدارة نادي الفيصلي قدمت شكوى بسبب إحدى مباريات الجولة الأخيرة من الدوري، والتي تؤثر على عدالة المنافسة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد الهلال بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة، ويهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

مباراة الاتحاد والباطن المقصودة

وعلق الإعلامي عبد العزيز المريسل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “يستحيل تكون الشكوى إن كان الخبر صحيحًا، على النصر أو الفتح لأن مباراتهما كانت تحصيل حاصل وما تهم أحد.. يا ترى الشكوى إن صدقت هي ضد من؟”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة المريسل، وأكدت أن مباراة الاتحاد والباطن هي المقصودة، وقال أحمد القحطاني: “أتوقع الباطن والاتحاد لأنها تأخرت أكثر من عشر دقائق، وهي المباراة التي تهم الفيصلي حيث لو خسر الباطن هبط وبقى عنابي سدير”.

وكتب أبو محمد: “يمكن على الباطن أو ضمك والأقرب الباطن”، وقال أبو فيصل: “ضد مباراة الاتحاد مع الباطن تأخرت لمدة ٦ دقائق بسبب تأخر حارس الباطن كامبانيا من النزول للملعب”.