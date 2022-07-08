نجحت قوات أمن الحج في متابعة وتنظيم أعمال يوم عرفة من خلال اليقظة المستمرة لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله.

قوات أمن الحج..

متابعة ويقظة مستمرة لأمن وسلامة حجاج بيت الله.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/gBJOH482RP — الأمن العام (@security_gov) July 8, 2022

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو يبين جهود رجال الأمن في مختلف القطاعات مثل الدفاع المدني لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات:

وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.