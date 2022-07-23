قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن فصل الصيف هذا العام بدأ مبكرًا حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير.

فيديو | متحدث الأرصاد حسين القحطاني: شهر أغسطس المقبل سيسجل درجات حرارة تزيد على 50 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/diAdEaA0Q4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 23, 2022

درجات الحرارة في أغسطس

وأضاف خلال حديثه ببرنامج اليوم عبر قناة الإخبارية، أن درجات الحرارة في شهر أغسطس حسب التوقعات ستلامس الـ 50 أو أزيد من ذلك في بعض المناطق الساحلية الشرقية في المملكة وأيضًا المناطق الداخلية خاصة المدينة المنورة.

ولفت القحطاني إلى أن هناك بعض المدن سجلت هذا الشهر درجات حرارة عالية، منها محافظة جدة التي سجلت 50 درجة مئوية، منوهًا أنه يتحدث عن قياس درجة حرارة الهواء في الظل وليس تحت أشعة الشمس.

حقيقة الصورة المنتشرة باللون الأحمر لمناخ المملكة

كما كشف القحطاني حقيقة الصور المنتشرة لمناخ المملكة والدول المجاورة والتي تظهر باللون الأحمر وتشير إلى الحمض الحراري، قائلًا، إنها صورًا من خرائط متداولة ويتم العمل من خلالها في مراكز الأرصاد العالمية والمحلية ولا يمكن تفسيرها إلا من قبل المختصين، مؤكدًا أن أخذ المعلومات من غير مصادرها الرئيسية يعد تشويشًا على المعلومات الصادرة من المراكز المختصة.

فيديو | متحدث الأرصاد حسين القحطاني: الخرائط المتداولة للحمل الحراري غير صحيحة والدراسات عن الوصول إلى 60 درجة مئوية غير دقيق ولا يمكن العيش تحت هذه الحرارة العالية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/cm02MUSVyG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 23, 2022

فصل الصيف هذا العام حار

ولفت إلى أن المركز الوطني للأرصاد أشار بشكل واضح إلى أن فصل الصيف هذا العام حار وتتجاوز درجات الحرارة الخمسين ودعا جميع المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، وقدم معلوماته المناخية للجهات المستفيدة لإعداد البرامج والخطط التي تتناسب مع هذه الأجواء.

لا يمكن التنبؤ بدرجات الحرارة بعد 50 عامًا

ورد القحطاني على الشائعات التي تزعم وصول درجات الحرارة إلى 60 درجة مئوية بعد خمسين عامًا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بدرجات الحرارة وأن 60 درجة في الظل لن تكون مناسبة للعيش على الكرة الأرضية.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن هناك تطرفاً مناخياً وحالات تؤثر على العالم والمملكة ليست بمنأى عن العالم وتتعامل وفق هذه المعلومات.