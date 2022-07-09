أكد متحدث الحج والعمرة، هشام سعيد، أن موسم حج هذا العام نجح بتميز، ولن يتم السماح بأي تقصير تجاه الحجاج.

فيديو | متحدث الحج والعمرة م. هشام سعيد لـ #برنامج_120: نجح موسم حج هذا العام ولم يسمح لأي تقصير تجاه الحجاج #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/qnNewTQBOQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2022

رمي الجمرات:

وكان ضيوف الرحمن قد بدؤوا اليوم السبت الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك برمي الجمرات في مشعر منى.

ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات تقارب في حجمها حبة الحمص، اتباعًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.