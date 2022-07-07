أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أنه لن يتم السماح لأحد بتعريض سلامة حجاج بيت الله الحرام لأي عارض.

فيديو | متحدث الداخلية: اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/cUzTVFyERh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2022

وأعلن متحدث الداخلية في المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة: اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

فرض طوق أمني

وأشار متحدث الداخلية، إلى فرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج لمنع دخول مخالفي الأنظمة.

متحدث الداخلية: فرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج لمنع دخول مخالفي الأنظمة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/2VtAgsbLeA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2022

عقوبة ناقلي الحجاج

وأوضح أن عقوبة ناقلي الحجاج دون تصريح تصل إلى 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر وعقوبة الحج بلا تصريح 10 آلاف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافدا.

فيديو | الداخلية: عقوبة ناقلي الحجاج دون تصريح تصل إلى 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر وعقوبة الحج بلا تصريح 10 آلاف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافدا#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/a9LNlspGE3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2022

وأضاف أن من يستخدم التصريح لغير ما أصدر له ستطبق الأنظمة بحقه وسيحال إلى النيابة العامة.

فيديو | الداخلية: من يستخدم التصريح لغير ما أصدر له ستطبق الأنظمة بحقه وسيحال إلى النيابة العامة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/Ku0Lh3hfPe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2022