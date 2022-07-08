أكد متحدث وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تسجل أمراضًا أو أوبئة مهددة للصحة العامة.

فيديو | متحدث الصحة: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تسجل أمراض أو أوبئة مهددة للصحة العامة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/7oLVWQiqnV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

وضع الحجاج مطمئن:

وأضاف العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة، أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن، وهناك حالات معدودة للإجهاد الحراري، وهذا شيء متوقع، ولكن قليل جدًّا مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بتضافر كل الجهود.