أكد متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، نجاح نقل قافلة المنومين من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة.

وقال العبدالعالي في المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة إن أكثر من 25 ألفًا من الكوادر الصحية لخدمة الحجاج يخدمون 23 مستشفى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيديو | متحدث الصحة: نجاح نقل قافلة المنومين من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/R8NJFO3ntd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2022

وأضاف أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة على الصحة العامة.

وتابع أن أكثر من 53 ألف حاج مستفيد من الخدمات الطبية المقدمة وأكثر من 1700 مستفيد من الخدمة الافتراضية.

فيديو | الصحة: أكثر من 25 ألفا من الكوادر الصحية لخدمة الحجاج يخدمون 23 مستشفى في مكة المكرمة والمدينة المنورة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/LdoRzqvrjk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2022

وقال متحدث الصحة، إن على الحجاج ارتداء الكمامة واستخدام المظلات لتفادي ضربات الشمس

وأوصت وزارة الصحة، كافة الحجاج في حال وجود استفسارات بالتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.

فيديو | متحدث الصحة: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة على الصحة العامة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/RPFe9BuHEB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2022

وأكد متحدث الصحة، تسخير أفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

فيديو | متحدث الصحة: أكثر من 53 ألف حاج مستفيد من الخدمات الطبية المقدمة وأكثر من 1700 مستفيد من الخدمة الافتراضية #الإخبارية#بسلام_آمنين pic.twitter.com/EWjFfiOcpb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2022