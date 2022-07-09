أعاد متحدث وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، التأكيد على أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، موصيًا إياهم بتجنب الإجهاد الحراري خلال أيام التشريق.

وتابع المتحدث خلال مؤتمر الحج اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالة تفشيات وبائية أو أمراض مهددة للصحة بين الحجاج.

الإجهاد الحراري:

وأوصى متحدث الصحة الحجاج بالحذر من الإجهاد الحراري خلال أيام التشريق حيث يؤدي ضيوف الرحمن الكثير من المناسك.

وأكمل العبد العالي، أنه يجب الحذر من الحرارة باستخدام المظلات وشرب السوائل بكمية كافية والراحة عدة مرات وبشكل متكرر أثناء أداء المناسك.