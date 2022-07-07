أعلن متحدث وزارة الحج والعمرة هشام سعيد بدء عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات.

فيديو | متحدث الحج والعمرة: بدء عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/hO4QlpjlSi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2022

وأكد متحدث وزارة الحج والعمرة: “استخدام كافة المواقع في المشاعر المقدسة لخدمة مليون حاج.. و 17 ألف حافلة للنقل والتفويج في المشاعر”.

وتابع هشام سعيد، في المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة، أنه تم استخدام كافة المواقع في المشاعر المقدسة لخدمة مليون حاج.

وأشار متحدث الحج والعمرة، إلى وجود فرق إسناد ميدانية ترافق الحجاج أثناء تنقلهم.