يواصل المتظاهرون في سريلانكا احتلال القصر الرئاسي فيما تواترت الأنباء حول اعتزام رئيس البلاد الاستقالة غدًا أو بعد غد على وقع الغضب الشعبي الذي زحف إلى مقر الحكم في البلاد.

مظاهرات سريلانكا

وقبل أيام اندلعت حركة احتجاجية ضد الأزمة الاقتصادية في سريلانكا منذ أشهر. وتعهّد الرئيس غوتابايا راجاباكسا السبت بالاستقالة بعد إجباره على مغادرة قصره، في ظلّ أزمة غير مسبوقة منذ استقلال هذه الجزيرة في العام 1948 والتي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.

حمام السباحة الرئاسي

وجذب حمام السباحة الكثير من الاهتمام. كانت العائلات تقف حوله تتأمل البركة المليئة بالمياه الضحلة. صفق المتفرجون وصرخوا عندما قفز شاب في الماء حيث تم تصوير المتظاهرين وهم يسبحون يوم السبت.

وقبل أيام اندلعت حركة احتجاجية ضد الأزمة الاقتصادية في سريلانكا منذ أشهر. وتعهّد الرئيس غوتابايا راجاباكسا السبت بالاستقالة بعد إجباره على مغادرة قصره، في ظلّ أزمة غير مسبوقة منذ استقلال هذه الجزيرة في العام 1948 والتي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.