أعلن الأمن العام، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين بارتكاب جرائم متنوعة خلال الفترة الماضية.

سرقة وإشعال نار:

وضمت القائمة، مواطنًا أشعل النار في كابينة جهاز صراف آلي، ومواطنًا عثر بحوزته على 7455 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي داخل مركبة يقودها، كما تم القبض على مواطنين اثنين ومقيم من الجنسية الباكستانية قاموا بسرقة مركبات واستخدامها في حوادث سرقة وسلب.

نقل مخالفين:

كما ألقي القبض على مقيم من الجنسية اليمنية نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها، ومواطنين ظهر أحدهما في مقطع فيديو وهو يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته معرضًا حياة الآخرين للخطر، ووثق الآخر ذلك ونشره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.