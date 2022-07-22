وثق مقطع فيديو متداول، تهور سائق سيارة، وذلك بقطع الطريق بشكل خاطئ دون مراعاة الأولوية، حتى كاد أن يتسبب في حادث تصادم مروع.

تهور سائق

ونشر حساب “داش كام” السعودية، على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق الواقعة من خلال كاميرا مثبتة في سيارة أخرى.

وأظهر الفيديو قطع سيارة متهورة الطريق بشكل خاطئ، حيث كانت تسير سيارة به، حيث كان الأمر سيتسبب في حادث تصادم بين السيارتين، لولا ابتعاد السيارة الثانية.