أعلنت رئاسة شؤون الحرمين عن المدة الزمنية لقضاء طواف الوداع في المسجد الحرام، يوم أمس الأربعاء.

متوسط الطواف:

وأوضحت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر: أن متوسط الطواف بلغ 47 دقيقة؛ حيث كان الطواف بالسطح 49 دقيقة، ومتوسط الطواف بالدور الأول 50 دقيقة، و47 دقيقة بالدور الأرضي. و43 بصحن المطاف.

ما هو طواف الوداع؟

طواف الوداع هو الطواف الذي يفعله الحاج بعد انتهاء مناسك الحج ويجب عليه مغادرة مكة المكرمة مباشرة ولا يمكث فيها، ولا يجب طواف الوداع على أهل مكة المكرمة، وسمي بهذا الاسم، لأن الحجاج يودعون به بيت الله الحرام، وقال الرسول (صلى الله عليه وسلم): “لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع”.