قالت مجلة The Straits Times البريطانية: إن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تصاميم مدينة ذا لاين، يكشف أن السعودية في حقيقة الأمر ملتزمة بتقديم مدينة المستقبل للعالم.

وتابع تقرير المجلة: تمثل مدينة ذا لاين The Line في نيوم كيف ستكون المجتمعات الحضرية في المستقبل، حيث سيقدم تجربة للحياة غير مسبوقة، علمًا بأن مساحة المدينة ستكون بعرض 200 متر وبطول 170 كيلومترًا وبعلو 500 متر فوق مستوى سطح البحر، وستُبنى على مساحة 34 كيلومترًا مربعًا.

قواعد جديدة في بناء المدينة السعودية:

وقال تقرير المجلة: إن المدينة السعودية تضع قواعد جديدة للبناء، حيث سيتم بناؤها بشكل عمودي مما يمنح الناس إمكانية التحرك بسلاسة في ثلاثة أبعاد، وهو مفهوم يُعرف اليوم باسم Zero Gravity Urbanism أي البناء العمودي منعدم الجاذبية.

ويشمل مفهوم البناء الجديد وضع الحدائق العامة ومناطق المشاة بما في ذلك المدارس والمنازل والمكاتب، بحيث يمكن للناس الانتقال إلى أي مكان في غضون خمس دقائق، بالإضافة إلى سكة حديد عالية السرعة تتيح الوصول لأي طرف في مدينة ذا لاين في مدة أقصاها 20 دقيقة.

وتابع التقرير: الإعلان عن التخطيطات والتصميم ربما يكشف أمامنا عن ثورة حضارية للإنسان مع تغيير جذري في التخطيط، حيث تتحدى تصميم المدن التقليدية المسطحة والأفقية بالإضافة إلى التصدي للتحديات التي تواجه البشرية في الحياة اليوم.

وأردف التقرير: تقدم مدينة ذا لاين في السعودية حلولًا جديدة ومبتكرة لتُظهر كيف يمكن أن تبدو مدن المستقبل.

ولفت التقرير إلى واحدة من أكبر مميزات مدينة نيوم، ألا وهي أنها ستعمل بطاقة متجددة 100% أي أن انبعاثات كربونية ستكون صفرية، وهو ما يحد من تلوث البيئة الذي يُعد السبب الرئيسي لوفاة 7 مليون شخص كل عام، متابعًا: بعبارة أخرى تعمل المدينة السعودية على إفادة البشرية كلها لا السعوديين حدهم.

وتكشف تصاميم ذا لاين أيضًا أن المدينة ستكون خالية من السيارات والطرق، علمًا بأن عدد الوفيات بسبب حوادث المرور يصل إلى مليون شخص سنويًّا.