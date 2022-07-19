سلطت مجلة كونستركشن ويك البريطانية، الضوء على قطاع الإسكان في السعودية، حيث قالت إنه نموذج يُحتذى به، حيث يهدف لتقديم حلول لتمكين الأسر من امتلاك أو الاستفادة من المساكن وفقًا لاحتياجاتهم وأموالهم.

وتابعت: ركز البرنامج منذ إطلاقه على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان لتمكين المواطنين من الحصول على خيارات الإسكان المختلفة.

وأضاف التقرير: قدمت المملكة رؤية مثيرة للإعجاب لعام 2030 تتناول العديد من التحديات، ويعد برنامج الإسكان إحدى الركائز الأساسية لهذه الرؤية، وهدفه توفير منازل لائقة وبأسعار معقولة في مجتمع جديد نابض بالحياة مع الالتزام بزيادة ملكية المواطنين السعوديين للوحدات السكنية إلى 70% بحلول عام 2030.

واستطرد تقرير المجلة البريطانية قائلًا: بالنظر إلى التطورات الحالية وتقييمها، فقد شهد قطاع الإسكان توسعًا كبيرًا مدفوعًا بشكل أساسي بالحكومة التي أطلقت العديد من الإصلاحات التنظيمية ومبادرات التمويل لزيادة توافر المنازل بأسعار معقولة، ونتيجة لذلك كان هناك تحول كبير في الملكية من 40 إلى 60% في السنوات الأربع الماضية.

دور القطاع الخاص في تنمية قطاع الإسكان في السعودية

وقال التقرير إن القطاع الخاص كان له دور في تنمية هذا القطاع، حيث قامت الحكومة بالكشف عن النقاب عن شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في إطار برنامج الإسكان؛ للاستفادة من خبرة وأموال القطاع الخاص، وساعد ذلك في توفير المزيد من الوحدات في السوق في فترة أقصر بمواصفات عالية الجودة والمزيد من الحلول التمويلية.