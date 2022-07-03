أُقيمت قرعة دورة الألعاب الإسلامية اليوم الأحد، وأسفرت عن تواجد الأخضر تحت 23 عامًا في المجموعة الثانية.

المجموعة الثانية بدورة الألعاب الإسلامية:

ويتواجد المنتخب السعودي الأولمبي، ضمن منافسات المجموعة الثانية في دورة الألعاب الإسلامية، بجانب منتخبات المغرب، أذربيجان وإيران

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب الإسلامية في تركيا خلال الفترة من 9 وحتى 19 أغسطس المقبل، بعدما كان مقررًا إقامتها في 2021.

الأخضر بطلًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا:

وكان الأخضر قد نجح مؤخرًا في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وتألق المنتخب السعودي طوال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ليحقق العديد من الأرقام القياسية، حيث إنه الأقوى هجوميًّا، ولم يستقبل أي هدف، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ المسابقة.