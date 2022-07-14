قال الدكتور أحمد آل إبراهيم، المحلل السياسي: إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن نتائج الزيارة سيكون لها تأثير هام. وأضاف أن العلاقة بين واشنطن والرياض هي علاقة قوية ممتدة لأكثر من 80 عامًا، بالإضافة إلى قوة المملكة العربية السعودية اقتصاديًّا وسياسيًّا وإستراتيجيًّا.

تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين:

وتابع الكاتب والأكاديمي السعودي، في تصريحات خاصة لـ”المواطن“، أن العلاقات بين البلدين سوف تتصل إلى مستويات غير مسبوقة بما يخدم مصالح المملكة والمنطقة العربية ودول الخليج ومصر والأردن كقوي إقليمية لا يمكن الاستهانة بها.

أجندة الزيارة:

ولفت إلى أنه من المتوقع مناقشة الملف النووي الإيراني، والتوجهات الأمريكية في المنطقة، ومناقشة القضايا المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الأمنية في منطقة الخليج خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات، وأيضًا سيتم مناقشة الأوضاع في اليمن لتمكين الشعب من العيش بحياة كريمة التي تنتهكها إيران.