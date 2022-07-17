أكد محلل الطقس عقيل العقيل أن الحالة المدارية في بحر العرب لن يكون لها تأثير في أجواء المملكة.

فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: الحالة المدارية في بحر العرب لن يكون لها تأثير في أجواء المملكة#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/LtQmdSZvBP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 17, 2022

منخفض الهدير:

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان إلى توقعات بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على جنوب الشرقية والوسطى مع أمطار متفرقة على أجزاء من مسقط والداخلية وشمال الشرقية وظفار والبريمي، إضافة إلى جنوب وشمال الباطنة في السلطنة.

وقد تم رفع حالة الطوارئ في سلطنة عمان مع التشديد على عدم التحرك في مسار الأودية حتى انتهاء الحالة الجوية المذكورة، بالإضافة لمنع نشاط الصيد بشكل مؤقت.

وقد تمت تسمية المنخفض بـ”الهدير” بالتنسيق مع هواة متابعي الأرصاد الجوية نسبة إلى الحالة التي كونها من هيجان الأمواج وتساقط الأمطار.