يُخيم الغموض على مصير حارس مرمى الزمالك والمنتخب المصري، محمد أبو جبل خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

غضب جماهير النصر من الصفقة

وكان محمد أبو جبل قريبًا للانتقال إلى النصر، وأكدت تقارير التوقيع معه رسميًا، إلا أن الصفقة تعرضت لانتقادات جماهيرية كبيرة، لتتعاقد الإدارة مع الكولومبي دافيد أوسبينا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

محمد أبو جبل يُعاني قبل انطلاق الموسم

وأكدت تقارير أن محمد أبو جبل يُطالب إدارة نادي النصر بقيمة عقده كاملة، ما عرض الإدارة لانتقادات خوفًا من تقديمه لشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفرض عقوبات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وارتبط اسم أبو جبل بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، قبل أن يتعاقد مع حارس المرمى البرازيلي فيكتور براجا.

وازدادت معاناة محمد أبو جبل بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى وفاق سطيف، بناء على طلب حساب البدري، إلا أنه اصطدم بأن لوائح الأندية الجزائرية تمنع ضم حراس أجانب، وفقًا لـ”اليوم السابع”.

وفي الوقت الذي يطمح فيه أبو جبل لإنهاء عقده مع الزمالك قبل يوم 30 أغسطس المقبل، من أجل حسم مصيره في الموسم المقبل، وبدء فترة الإعداد، إلا أن رئيس النادي مرتضى منصور رفض هذا الطلب وطالبه بالالتزام لنهاية الموسم.