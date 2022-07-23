كشفت تقارير إعلامية عن أن الأهلي المصري يفكر في التعاقد مع الحارس المصري محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري.

وقال الإعلامي مهيب عبدالهادي مقدم برنامج ” اللعيب” على قناة MBC مصر: ” مرة واحدة وبقدرة قادر 3 حراس مرشحين لـ الأهلي وهم محمد صبحي ومحمد بسام والقنبلة المفاجئة هي أبو جبل”.

فيمَ يفكر محمد أبو جبل؟

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن أبو جبل قرر التواصل مع إدارة الزمالك للرحيل عنه سريعًا والانضمام إلى نادي النصر قبل بدء الموسم حتى لا يدخل في أزمة مع أصفر الرياض.