يبدو أن نادي النصر لا يزال مصرًا على عدم إتمام صفقة ضمه للحارس المصري محمد أبو جبل، رغم إعلان نادي الزمالك مالك اللاعب رحيله عن صفوف الفريق الأبيض في الفترة الحالية.

أبو جبل قرر إتمام الصفقة مع النصر رغم رفض الفريق العاصمي، وفقًا للتقارير بسبب رفضه الحلول الودية وإصراره على التواجد مع الفريق أو دفع كامل مبلغ العقد، رغم أن أصفر الرياض رحب بإبقاء مبلغ 7 ملايين ريال مع الحارس المصري وهو مقدم التعاقد مقابل إلغاء الصفقة.

عرض مصري يُنقذ حارس الزمالك السابق

الإعلامي المصري أحمد شوبير قال عبر برنامجه الإذاعي اليوم الاثنين إن أبو جبل جاء بعرض مصري لـ النصر من أجل الرحيل عن أصفر الرياض.

وأضاف شوبير: “الكرة الآن أصبحت بملعب أبو جبل، النادي اللي سيلعب له اسمه ليس بالقليل، بل إنه نادي جيد جدا وكبير وليس نادي الزمالك، وبالتالي لديه فرص النجاح والرد على كل من قلل من إمكانياته”.

سبب عدم رغبة النصر في إتمام صفقة محمد أبو جبل