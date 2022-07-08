أصبح محمد الكويكبي، لاعب نادي الاتفاق، قريبًا من الانتقال لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح جمهور الهلال عبر “تويتر” أن نجم الاتفاق سينضم إلى زعيم آسيا كصفقة تبادلية بعد انتقال عبدالرحمن العبيد من الهلال إلى الاتفاق على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

الكويكبي سيكون هلاليًّا لـ 3 مواسم:

ومن المتوقع انضمام لاعب الاتفاق لنادي الهلال لمدة 3 مواسم.

يذكر أن الكويكبي كان سجل هدف فوز الاتفاق وبقائه في دوري المحترفين السعودي في شباك نادي الفيحاء في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين يوم 27 يونيو الماضي.

ويسعى نادي الهلال لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات، لكنه يواجه حاليًّا خطر عدم قيد صفقاته الجديدة بسبب العقوبة الموقعة عليه من غرفة فض المنازعات بحرمانه من قيد الصفقات لفترتين بسبب قضية لاعبه محمد كنو.