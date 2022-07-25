أعلن النادي الأهلي اليوم الاثنين عن تجديد عقد لاعبه محمد المجحد حتى صيف عام 2025.

✍️/ تجديد عقد

⚽/ محمد المجحد أهلاوياً

🗓/ حتى عام 2025م ——————

🎥 العشق والوفاء لا يتوقف 💚 @29Medoo pic.twitter.com/gXnaAce32P — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 25, 2022

وقال حساب الأهلي عبر “تويتر” : ” المجحد أهلاويًا حتى 2025، العشق والوفاء لا يتوقف”.

وجاء تجديد عقد المجحد بعد التجديد للاعبين هيثم عسيري وزياد الجهني حتى عام 2026، حيث يسعى الراقي للاحتفاظ بكل لاعبيه سعيًا للعودة إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل بعد الهبوط لـ دوري يلو.

وتعقد إدارة الأهلي اليوم الاثنين جمعية عمومية غير عادية، وذلك من أجل مناقشة أوضاع النادي بالفترة المقبلة.