أكد رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، أن قمة جدة أكدت الدور المحوري للمملكة في مواجهة التحديات.

وتابع ابن زايد في تغريدة له عبر تويتر: حريصون على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والتنسيق مع الشركاء.

قمة جدة:

وعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، قمة مشتركة في مدينة جدة؛ وذلك بهدف تأكيد شراكتهم التاريخية، وتعميق تعاونهم المشترك في جميع المجالات.

ورحب القادة بتأكيد الرئيس بايدن على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكاتها الإستراتيجية الممتدة لعقود في الشرق الأوسط، والتزام الولايات المتحدة الدائم بأمن شركاء الولايات المتحدة والدفاع عن أراضيهم، وإدراكها للدور المركزي للمنطقة في ربط المحيطين الهندي والهادئ بأوروبا وإفريقيا والأمريكيتين.